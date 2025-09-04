El horno microondas se ha convertido en un aliado indispensable para ahorrar tiempo en la cocina, pero no todo puede colocarse en su interior sin consecuencias. Algunos objetos y materiales reaccionan de manera peligrosa al calentarse, lo que provoca chispas, incendios, explosiones o incluso averías irreparables en el aparato.

Conocer qué elementos deben mantenerse lejos del microondas es clave para garantizar la seguridad del hogar. Tomar precauciones simples no únicamente evita accidentes, sino que alarga la vida útil del electrodoméstico y hace que cada preparación sea rápida, práctica y totalmente segura.

Metales y utensilios metálicos

Los objetos de metal, como cubiertos, papel aluminio, bandejas o platos con bordes dorados, son extremadamente peligrosos en el microondas. El metal refleja las ondas electromagnéticas, generando chispas que pueden provocar un incendio. Además, la energía no se transfiere correctamente a los alimentos, por lo que la comida no se calienta de manera uniforme. Si deseas calentar algo en envases metálicos, es mejor transferirlo a un recipiente apto para microondas, como vidrio o cerámica, asegurándote de que no tenga partes metálicas decorativas.

Plásticos no aptos

No todos los plásticos son seguros para microondas. Algunos envases liberan sustancias químicas peligrosas cuando se calientan, contaminando los alimentos y afectando tu salud. Evita usar recipientes de plástico que no estén etiquetados como “aptos para microondas”. Esto incluye tarrinas de yogur, envases de comida para llevar o bolsas plásticas normales. Opta por recipientes diseñados específicamente para este uso, como aquellos de vidrio o silicona resistente al calor, que son seguros y fáciles de limpiar.

Huevos con cáscara

Calentar huevos con cáscara directamente en el microondas es un gran riesgo. La presión interna aumenta rápidamente durante la cocción, haciendo que el huevo explote y ensucie el microondas o incluso cause quemaduras. Si deseas cocinar huevos en microondas, hazlo en un recipiente abierto y pincha ligeramente la yema o la clara para permitir que el vapor escape. Otra opción es usar recipientes diseñados para cocer huevos de manera segura en el microondas.

Bolsas de comida cerradas o envases sellados

Cualquier envase completamente cerrado, como bolsas de plástico, frascos con tapa o envases herméticos, puede explotar en el microondas. El vapor generado durante la cocción necesita escapar; de lo contrario, la presión se acumula y puede dañar el aparato o lastimarte. Antes de calentar alimentos en este tipo de recipientes, procura abrirlos o perforarlos ligeramente para que el vapor tenga salida. También existen tapas especiales para microondas que permiten que el aire circule sin salpicar la comida.

Alimentos con piel gruesa

Alimentos como papas, tomates o salchichas con piel pueden estallar si se calientan sin prepararlos adecuadamente. La piel actúa como una barrera que atrapa el vapor, aumentando la presión interna. Para no sufrir accidentes, pincha la piel de estos alimentos varias veces antes de cocinarlos, permitiendo que el vapor escape de forma segura. Este simple paso previene explosiones y asegura que los alimentos se cocinen de manera uniforme.

Bebidas calientes

Calentar líquidos en microondas puede ser más riesgoso de lo que parece. El fenómeno llamado “sobrecalentamiento” ocurre cuando el agua alcanza temperaturas superiores a su punto de ebullición sin formar burbujas. Al mover o introducir una cuchara, el líquido hierve de golpe y quemarte. Para prevenirlo, coloca siempre una cuchara de madera dentro de la taza o recipiente y no calientes el líquido por más tiempo del necesario. Remueve antes de beber para liberar la presión acumulada.

Papel y cartón no aptos

Algunos papeles y cartones pueden incendiarse en el microondas. Bolsas de papel, servilletas decoradas o envases con tinta metálica no son seguros. Solo usa papeles y cartones específicamente etiquetados como aptos para microondas. Eliminar esos materiales reduce el riesgo de incendio y protege la integridad de tu horno microondas.