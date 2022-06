A pesar de las mil y una críticas, Netflix sigue siendo la plataforma streaming con más usuarios, por lo que para esta ocasión trae a cartelera una historia basada en hechos reales, la cual ganó 3 premios Oscar y se considera por muchos como una completa joya en el mundo del cine.

No hay duda de que la plataforma sigue coronándose como la que más lleva a los hogares obras del séptimo arte que se han caracterizado por trascender y llegar a contar y mostrar historias polémicas que se basan en casos reales, consideradas una verdadera pieza de arte.

Netflix muestra la mejor película

La cinta se basa en el libro “Memorias de una Geisha”, título que se llevó a la pantalla grande y ha sido multipremiada, ya que consiguió el premio de la Academia y del Grammy, además de 6 nominaciones en los premios Oscar, de los cuales ganó 3, que son: mejor fotografía, mejor diseño de vestuario y mejor dirección de arte.

Una geisha es una artista tradicional japonesa, cuyo objetivo y labor es la de entretener en reuniones, fiestas o banquetes, bien sean deforma exclusiva para el público femenino, masculino o ambos.

El aprendizaje de ellas suele empezar en la edad de 15 años o incluso mucho antes.

Memorias de una Geisha

La critica ha determinado la película como algo de calidad, debido a que logra retratar y llevar al espectador la vida de estas mujeres artistas, debido a que se basa en una historia de la vida real, por lo que muestra adversidades que se presentan a lo largo de la vida.

Esta obra es producida por Steven Spielberg, quien es considerado como uno de los mejores directores y productores que existe en el mundo del cine. En la dirección se encuentra Rob Marshall y su estreno se realizó en el año 2005 en Estados Unidos por Dream Works y Columbia Pictures.

Pero, todo no fueron éxitos en esta película, ya que también llegaron críticas, una de ellas era que las actrices que allí mostraron eran Chinas y no Japonesas, por lo que consideraban que el enfoque no era el mismo con estas mujeres, convirtiéndose este punto en polémica.

También te puede interesar leer: Dr Strange se encuentra liderando las taquillas de cine