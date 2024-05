Las entidades bancarias quieren asegurarse de que los gastos no superen el monto que se puede pagar. Una regla general es no gastar más del 30 por ciento del límite de crédito. Si destina la tarjeta para pagar compras que no están dentro del presupuesto, es posible que use todo el crédito disponible de manera repentina. Para establecer un historial de crédito sólido, es aconsejable usar la tarjeta para compras planificadas y asegurarse de tener un plan para pagarla.

La tarjeta de crédito adecuada es la que equilibra las necesidades a corto plazo con las necesidades a largo plazo. Antes de solicitarla, considere detenidamente sus circunstancias y cómo la selección que realice puede marcar una diferencia en el estilo de vida y los objetivos financieros por los que está averiguando. Por ejemplo, no tiene sentido investigar qué banco tiene las tarjetas de crédito más caras en México , si su salario no llega al mínimo pretendido por la entidad para otorgársela.

