Las Normas Sociales son normas tácitas que la sociedad espera que las personas sigan. Aunque no son obligatorias ni imponen sanciones legales si no se cumplen, pueden resultar en repercusiones sociales. Estas normas ayudan a mantener la armonía y el orden en la sociedad definiendo comportamientos y conductas aceptables.

Las Normas Morales se basan en la conciencia y la moral de una persona o grupo. Estas normas no se imponen externamente y no se pueden hacer cumplir por la ley, pero se consideran esenciales para una buena convivencia. Varían de persona a persona y se basan en valores éticos y morales.

