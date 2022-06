Los habitantes de Shanghái han manifestado indignación este lunes, debido a que ya van dos meses de confinamiento en la ciudad debido a un repunte de brotes de caso de covid-19.

En las últimas semanas se han levantado algunas restricciones, pero sin embargo los ciudadanos se encuentran con algunas limitantes, por lo que deben de mantenerse en confinamiento, ya que se descubrieron a diversas personas enfermas.

Lo peor del asunto, es que los mismos habitantes no informaban y escondían a los enfermos para seguir llevando una vida normal, lo que supone un riesgo para la población y por ende se dio el repunte de brote nuevamente.

China y su estrategia de cero covid

China es la única gran economía mundial que mantiene su estrategia de cero covid, en la que los casos positivos son aislados y a veces todos los habitantes de un edificio o comunidad tienen que cumplir cuarentena si resulta así sea un solo infectado.

Además, un estudio publicado por The Seattle Times ha revelado que, en estados Unidos, las personas catalogadas dentro de la clase trabajadora murieron 5 veces más que los que tenían una posición económica alta e importante en el año 2020.

Esto quiere decir que tienen mas posibilidades de vivir aquellos que tienen dinero y cuentan con un nivel económico superior, ya que contaban con el dinero para costearse el tratamiento y ser atendido en centros de salud privados.

Según estudios, se calcula que el covid-19 ha cobrado la vida de más de 6 millones 300 mil personas en el mundo, y aún se siguen confirmando casos.

Lo bueno de toso, es que los países en el mundo cuentan con una u otra vacuna que sirve para protección del covid-19, no significa que el virus no puede entrar al organismo, sino que en caso de que suceda la enfermedad no se agrava de tal forma que pueda ocasionar la muerte.

Realmente este virus no ha dejado de causar estragos, y la OMS ha dicho que este virus no va a desaparecer simplemente hay que aprender a contrarrestarlo y a cuidarse.

También te puede interesar leer: «Quad» alianza de EEUU, Japón, India y Australia que preocupa a China