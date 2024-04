Además del disfrute al aire libre, Oregon también es hogar de una variedad de museos y centros de ciencias que ofrecen experiencias educativas divertidas para niños. Explora el Oregon Museum of Science and Industry en Portland, o lleva a tus hijos a la Newberry National Volcanic Monument en Bend para aleccionadora lección de historia natural.

Oregon es famosa, en particular, por su vino Pinot Noir, que muchos consideran comparable -si no superior- a los mejores vinos de Borgoña en Francia. Pero eso no es todo, esta región vinícola también produce excelentes vinos blancos como Chardonnay y Pinot Gris, así como variedades menos comunes como Riesling y Gewürztraminer.

