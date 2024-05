La Biblioteca Widener no es solo un almacén de libros, sino que también ofrece una variedad de servicios a los estudiantes y académicos. Estos servicios incluyen acceso a espacios de estudio tranquilo, salas de lectura y áreas de investigación especializadas. Además, la biblioteca ofrece préstamos interbibliotecarios y servicios digitales, asegurando que sus recursos estén accesibles para aquellos que no pueden visitar el edificio físicamente.

