La escena musical en Texas es vibrante, con festivales como South by Southwest (SXSW) en Austin. Este evento anual combina música, cine y tecnología, convirtiéndose en un punto de encuentro para miles de personas de todo el mundo. No te pierdas el Austin City Limits Music Festival , otro evento destacado que celebra la diversidad musical y reúne a artistas de renombre internacional.

Entre los museos más destacados del estado se encuentra el Museum of Fine Arts en Houston, que posee una impresionante colección de arte desde la antigüedad hasta la era contemporánea. También cabe mencionar el Perot Museum of Nature and Science en Dallas, donde los visitantes pueden explorar exhibiciones interactivas que fascinan a todas las edades.

