Apollo Theatre , uno de los imprescindibles de Harlem , está imbuido de historia y cultura. Conocido como el lugar donde comenzaron numerosas carreras de estrellas de la música como Ella Fitzgerald y The Jackson Five, ofrece una variedad de espectáculos y eventos a lo largo del año. Asegúrese de hacer una parada en este icónico lugar en su visita a Harlem.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy