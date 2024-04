Ubicado en el corazón del Albaicín, el más antiguo barrio de Granada, la Taberna Salinas es un must en tu lista de visitas. Este restaurante es famoso por sus platos de recetas andaluzas auténticas. Desde su clásico rabo de toro hasta sus revueltos de setas y gamba, no hay duda de que cada bocado es un bocado de la rica gastronomía andaluza .

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy