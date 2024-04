La nueva normalidad nos ha llevado a explorar nuevas formas de entretenimiento y educación. El mundialmente famoso Metropolitan Museum of Art , o simplemente « El Met «, no es la excepción. El Met nos trae una experiencia de inmersión total, permitiéndonos pasear por sus corredores y maravillarnos con su amplia colección, todo desde la comodidad de casa.

El Met , más conocido como el Metropolitan Museum of Art de New York, es uno de los museos más grandes del mundo, con una colección de más de 2 millones de obras de arte que abarcan más de 5,000 años de historia. Recorrerlo todo en un solo día puede ser una tarea abrumadora, por eso hemos elaborado una lista de rutas recomendadas para que puedas aprovechar al máximo tu visita al Met.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy