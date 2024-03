Dado que Cayo Hueso es un destino turístico popular, es recomendable planificar tu viaje con bastante antelación. Esto no solo te permitirá conseguir mejores precios en vuelos y alojamiento, sino que también te ayudará a asegurar reservas en los restaurantes y atracciones más populares. Recuerda , algunos de los puntos de interés más emblemáticos de la isla, como Ernest Hemingway Home and Museum, pueden estar muy concurridos durante la temporada alta.

No puedes visitar Cayo Hueso y no aprovechar sus cristalinas aguas turquesas. Con una gran cantidad de opciones de deportes acuáticos y excursiones en barco disponibles, es seguro que encontrarás algo que te encantará. Puedes elegir entre paseos en bote al atardecer, esnórquel, pesca, kayak, stand up paddle, entre otros.

