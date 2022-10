¿Estás buscando una escuela de formación profesional que se adapte a tus necesidades y te prepare para convertirte en un trabajador sobresaliente? Si tu respuesta es afirmativa, debes conocer la propuesta de valor que ofrece EAE Business School.

Esta no es una institución cualquiera, sino el centro especializado que precisas para impulsar el crecimiento de tu carrera. Ahora tienes la oportunidad de convertirte en el profesional que quieres con el apoyo de expertos que te guiarán en cada fase del proceso.

Sigue leyendo para que descubras de qué se trata. Además, puedes aprovechar para conocer las opiniones negativas y positivas de otros participantes.

Una propuesta de valor alineada con tus necesidades

EAE Business School es una escuela de negocios especializada en formación superior. Tiene como principal objetivo impulsar el cambio y la transformación positiva de sus estudiantes. No solo para que tengan un buen desempeño, sino también para elevar su confianza.

Cuentan con espacios de enseñanza en los que se reconoce y valora la diversidad de características, así como los intereses de los profesionales. El instituto promueve el desarrollo de las habilidades individuales, el aprendizaje y la participación.

Utilizan estrategias de formación innovadoras y diseñadas en función a la realidad actual. Los ciclos formativos propician los procesos de diálogo. Los profesores enseñan desde su experiencia con casos prácticos de la vida real.

A diferencia de otras escuelas de negocios, los estudiantes que salen de ésta prestigiosa institución tienen mejores oportunidades de ser insertados en el mercado laboral. Las titulaciones oficiales que entregan son de alto valor y muy apreciadas por los empleadores.

Los programas están diseñados para permitir el intercambio de experiencias en el mundo. Cualquier persona interesada podrá participar en la formación, indistintamente del lugar donde se encuentre. Durante mucho tiempo, EAE se ha encargado de repartir conocimientos sin límites.

Además de sus altos estándares de calidad y excelente nivel académico, mantienen una estrecha conexión con el tejido empresarial. El equipo multidisciplinar de amplia experiencia guía, instruye y motiva a sus estudiantes para que consigan todas las metas que se han planteado.

Descubre lo que dicen de EAE Business School

“Soy observadora, exigente y perfeccionista. Esta escuela cuenta un una excelente estructura académica y me proporcionó justo lo que buscaba. Lo que más me gustó fue la organización y el trato dispensado por el personal docente.” – Sofía Fernández

“Acabo de terminar el máster en Finanzas. El entorno económico es sumamente cambiante y el plan de estudios de este programa es muy completo. No solo se sustentó en el aspecto administrativo sino que también abordó otros elementos muy interesantes de la gestión internacional.” – Enrique Ruiz

“Al finalizar el máster en Comunicación Corporativa & Digital obtuve un ascenso como Director en la empresa donde trabajo hace unos cuantos años. He puesto en práctica lo aprendido y hasta ahora todo va genial.” – Eduardo Muñoz

“En el pasado hice un máster en otra institución que no me agradó tanto. En EAE la notable diferencia se hizo evidente, aquí me sentí valorado e incluido. Los profesores explican muy bien cada tema y promueven la responsabilidad.” – Hugo Álvarez

“La escuela tiene todo lo que se espera de un buen centro de formación profesional. Instalaciones de primera, planes de estudios actuales y, en especial, profesores comprometidos con lo que hacen. La metodología de estudio te permite captar y retener los contenidos.” – Luis Díaz

“Estoy encantada con la vocación demostrada por el claustro de profesores. Están al día con las innovaciones tecnológicas y saben cómo utilizar los recursos didácticos. Me gustó mucho la manera como integraron el grupo, nos enseñaron a trabajar de forma unificada y en orden.” – Valeria Gómez

“El respeto, compromiso, seriedad y profesionalidad son variables que todos los profesores de EAE Business School demostraron. Están atentos a las dificultades de aprendizaje y ofrecen asesoramiento extra si perciben que alguien no tiene una clara comprensión respecto a determinado asunto.” – Julia Rodríguez

“Tanto el proceso de enseñanza como el de evaluación son formidables. Me ayudaron a descubrir nuevas habilidades que antes no sabía que tenía. Estoy realmente contenta y satisfecha. Los elegiría nuevamente sin pensarlo dos veces.” – Sara Moreno

Potencia tu carrera profesional

Convertirte en un profesional cualificado depende de ti. Cursar estudios especializados mejora tu empleabilidad y condiciones de trabajo. Potenciar tu carrera es un paso acertado que ahora puedes dar junto a EAE Business School.

La mencionada institución tiene todo lo que necesitas para crecer profesionalmente. No obstante, debes recordar que el compromiso es un factor clave para que consigas los resultados esperados. Asegúrate de poner tu máximo empeño y dedicación.

Aplicarte en las cosas que haces te ayudará significativamente. Notarás una evolución destacada en tu desarrollo y podrás valerte de todo lo aprendido para ser mejor cada día. No estás solo, ahora puedes llevar tu carrera al más alto nivel.