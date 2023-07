Actualmente, los servicios postales deben contar con una serie de características para asegurar la buena recepción de los paquetes enviados a través de esta línea de correos. En el país existen varias compañías que se encargan de este tipo de tareas, pero Correos de México se ha encargado de abarcar la mayor cantidad de puntos a nivel nacional.

Esto no solamente por los años de experiencia que tiene en el mercado; sino también por las diferentes formas y medidas de seguridad que han aplicado para los paquetes que ha generado confianza con los clientes. Por ende, han decidido confiar en esta compañía en específico para el envío de cualquier tipo de paquetes.

En Correos de Mexico tienes la posibilidad de rastrear tu paquete

Uno de los aspectos más innovadores que ha llamado la atención de las personas en todo México es que con esta compañía de envíos tienen la posibilidad de poder rastrear sus paquetes. De manera que así puedan saber en todo momento el estado del mismo y donde se encuentra; es una buena opción para que las personas puedan contar con la seguridad y tranquilidad del estado de su paquete en tiempo real.

Sin embargo, para poder hacer esto, es importante que tengan el número de guía para que así puedan rastrear el paquete correctamente. Por lo general, la empresa de envío coloca los números de guía en la parte superior del paquete para que pueda ser visible a simple vista; este consta de 2 letras al principio, 9 números y luego 2 letras al final del código.

¿Existen otras formas de rastrear el paquete sin el número de guía?

Es una de las preguntas más frecuentes porque en algunas ocasiones, cuando se ingresa el número de guía en la plataforma de Correos de México, es posible que el código no se encuentre; esto puede ocurrir cuando hemos ingresado un dato mal, y por ende, el número de guía no servirá. Sin embargo, existen muchas otras formas por las que puedes optar para poder rastrear tu paquete sin ningún problema.

Servicio de seguimiento

Cuando se hace referencia a este punto, es porque actualmente la mayoría de las compañías de envíos cuentan con un servicio de seguimiento; este consiste básicamente en la incorporación de un dispositivo de rastreo en la correspondencia; es decir, que al momento de hacer cualquier envío de un paquete, puedes solicitar el servicio de seguimiento para que la empresa pueda rastrear el paquete sin problemas.

En caso de que no tengas el número de guía o no sepas cómo usarlo, una de las opciones más rápidas por la que puedes optar es por contactarte con la compañía de envío; ellos se encargaran de hacer el rastreo directo del pedido. En caso de que no tengas el número, también puedes acudir a las oficinas de la empresa para que así sea mucho más rápido todo el proceso de rastreo.

Proporcionar detalles del envío

Otra de las opciones que tienes para poder rastrear tu paquete es indicar otros datos del envío como la fecha de salida, lugar de despacho y destino; si bien la información que te suministrarán no será la más exacta ni en tiempo real, por lo menos sabrás el estado del paquete y el tiempo de llegada del mismo.

Es muy importante conocer toda esta información porque en esta empresa de envío tienes la posibilidad de hacer giros de dinero, ventas de guía prepagadas; son acciones las cuales necesitan de una mayor prioridad y cuidado debido al tipo de transacciones. Puedes ingresar en https://correosdemexicorastreo.mx/ para mayor información.