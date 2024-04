Puedes empezar tu aventura nocturna en la lujosa y siempre animada Sunset Strip , donde se encuentran los bares y clubes con clase mundial que atraen a celebridades y socialites por igual. Entre estos destacan el Viper Room y Whisky a Go Go , ambos ofrecen música en vivo y una atmósfera de primera clase. Hablar de la vida nocturna en Beverly Hills sin mencionar estos lugares icónicos sería un error.

Beverly Hills no es solo un nombre famoso, sino un lugar lleno de maravillas y lugares emblemáticos que dejan una impresión duradera. Su encanto no se limita a ser hogar de muchas celebridades, sino que también alberga distinguidos sitios históricos, boutiques de lujo y restaurantes con estrellas Michelin en todas partes.

