Se suele decir que el éxito se encuentra detrás de nuestros miedos, y que son estos, los que precisamente nos frenan a lograr todo lo que nos proponemos. Es cierto que hay muchos obstáculos en la vida, y que nada será sencillo de hacer, pero atrevernos a hacerlo es lo que marca la diferencia entre las personas exitosas y las que quedan en el intento. Esto aprenderás de Luis Esteban García Villalon, una historia de éxito.

Este hombre viene a derribar mitos y falsas creencias de que no todas las cosas son posibles, ya que con mucha visión, esfuerzo y constancia no hay algo que esté fuera de nuestro alcance, siempre y cuando actuemos de la mejor manera posible ante lo que se presente.

¿A qué se refiere Luis Esteban García Villalon, una historia de éxito?

Luis Esteban Garcia Villalon

es una persona que sin duda alguna es inspiración para muchos otros, y quienes no conocen su historia deben hacerlo para utilizarla como combustible para cumplir todas sus aspiraciones. Este hombre tenía una vida si se quiere tranquila: ya tenía su título universitario, y el estatus que acompaña a un buen abogado precedía por él mismo.

Sin embargo, como no todo en la vida es perfecto, en el fondo sentía que había algo que le faltaba, y que por más éxito que tuviera como abogado, había algo que llamaba mucho su atención, pero no se atrevía a incursionar. Este es el caso de la ganadería, donde con el paso del tiempo, tomó una decisión que iba a cambiar su vida para siempre, tomando rumbos totalmente insospechados.

Nuevo rumbo, nuevas experiencias

Una vez tomada la decisión, Luis Esteban García Villalon se mantuvo fuerte, y aunque el contraste entre una oficina de abogados y el caluroso, pero natural campo es bastante marcado, nunca desistió, y siempre con mucha perseverancia siguió adelante con la confianza de que la decisión que había tomado era la correcta.

Aprender todo lo necesario desde cero para alguien que no estaba muy familiarizado con el medio no fue nada fácil, pero poco a poco fue adquiriendo el conocimiento necesario para incursionar en un mundo en el que si no se está lo suficientemente preparado, te lo hará saber y pagar paro.

El correcto cuidado de los animales, y saber todas esas costumbres que hacen de esta profesión una única en el mundo fue algo que tuvo que tomarse con mucha seriedad, y donde invirtió horas de esfuerzo y dedicación.

¿Qué debemos aprender de Luis Esteban García Villalon?

Tener la inteligencia necesaria para reconocer qué es lo que hace falta en nuestra vida, y después la valentía para llevarlo a cabo, es algo que Luis Esteban García Villalon supo tener, y de lo que todas las personas debemos tomar como inspiración para afrontar cualquier reto por más grande o pequeño que sea en nuestra vida.

Somos dueños de nuestras propias decisiones, y si dejamos atrás el miedo a fracasar, por más momentos difíciles que haya podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Además, la mayor parte de los inconvenientes surgen en nuestra mente, que muchas veces es nuestra mayor enemiga en cuanto a la toma de decisiones.

Por lo tanto, saber ir educando nuestros pensamientos hace que de una manera u otra entrenemos nuestra mente para pensar de manera positiva, y seguir adelante pase lo que pase. Imaginar lo difícil que es dejar una profesión tan distinta como lo es la abogacía por el campo, es algo muy complicado de imaginar, pero el hecho de que Luis Esteban García Villalon haya logrado ser un exitoso ganadero en Tamaulipas habla por sí solo.