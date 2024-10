El tabaquismo es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de enfermedades respiratorias en México. Fumar no solo daña los pulmones al introducir toxinas y carcinógenos, sino que también afecta a los no fumadores a través de la exposición al humo de segunda mano. Este humo puede resultar especialmente perjudicial para niños y adultos mayores, incrementando la incidencia de problemas respiratorios.

