Beber agua segura es esencial para prevenir infecciones. Evita el agua de pozos, ríos o cualquier otra fuente que no sea tratada adecuadamente. Si no estás seguro de la calidad del agua, hierve el agua o utiliza filtros adecuados antes de consumirla.

Asegúrate de cocinar bien todos los alimentos, en particular la carne, para matar cualquier bacteria presente. Evita el consumo de productos lácteos no pasteurizados y lava bien frutas y verduras antes de comerlas. También es recomendable utilizar utensilios y superficies de cocina limpios para evitar la contaminación cruzada.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy