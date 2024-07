Si quieres disfrutar de una tarde tranquila durante tu viaje familiar a Monterrey, puedes visitar la Villa de Santiago, un pueblo mágico rodeado de paisajes espectaculares. Sus pintorescas calles te invitan a pasear y admirar sus históricos edificios. No te pierdas la Plaza Ocampo, la Parroquia de Santiago Apóstol y el Callejón de Santiago. No dejen de probar los dulces tradicionales como las bolitas de leche o los frutos secos con piloncillo. Para visitar este hermoso rincón, la renta de autos en Monterrey es la opción más adecuada. Podrás visitar este pueblo mágico, entre otros, y disfrutar de todos los lugares turísticos que ofrece Monterrey.

En tu viaje familiar a Monterrey, no puede faltar una visita a una de las plazas urbanas más extensas del mundo. Dentro de la plaza, no pueden dejar de conocer el Jardín Hundido, un sitio repleto de tranquilidad. Explora La Fuente de la Vida, una escultura que representa a Neptuno dominando los mares y El Faro del Comercio, que proyecta un rayo láser nocturno sobre las montañas que rodean a Monterrey.

