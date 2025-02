La melena de león es un potenciador cognitivo o nootrópico de origen 100 % natural. Aunque se emplee con más frecuencia para estimular las funciones cerebrales, también es usual tomarla para favorecer el descanso si te cuesta conciliar el sueño. Por su acción relajante, resulta muy eficaz en aquellas personas que no pueden dormir porque se sienten ansiosas o preocupadas. En este sentido, este hongo podría combatir los trastornos del sueño. Recuerda que la melena de león no ocasiona somnolencia estrictamente, pero sí puede aliviar aquellos estados mentales que están alterando el sueño.

