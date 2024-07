Elegir y encontrar el limpiador adecuado en algunos casos podrá requerir algunas experimentaciones. Incluso, encontrar el limpiador perfecto en determinada temporada no garantiza que a la siguiente elijamos el mismo. Porque la piel cambia todo el tiempo, no solo por factores externos como los climáticos, sino también por los internos como los hormonales. Lo importante es descubrir aquel producto que deje la piel sin tirantez.

