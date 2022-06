Existe un pegamento particular para prácticamente cada operación, ya sea para reparar una taza de porcelana o para unir materiales como la madera y el papel. A través del siguiente apartado conocerás el mejor adhesivo para formatos grandes. También te mencionaré qué pegamento es mejor para cada material, de tal manera que tu conocimiento sobre esta área pueda aumentar.

¿Qué adhesivo debe utilizar?

En primer lugar, el material determina qué pegamento es el mejor para ti y tu proyecto. Un adhesivo multiuso se distingue por su capacidad para adherirse a una gran variedad de materiales. La cola para madera es la mejor opción para pegar madera. Puedes unir elementos a la pared sin necesidad de taladrar agujeros si usas cola de montaje.

Si no tienes mucho tiempo y necesitas arreglar algo rápidamente, el SuperGlue te resultará muy útil. En cualquier caso, los mejores resultados se obtendrán si las superficies están limpias, secas y sin grasa. Estos son algunos de los adhesivos más populares:

Adhesivos para uso general

Los adhesivos húmedos se usan habitualmente como adherentes de uso general. Puede emplearse para pegar una gran variedad de materiales, como cartón, tela y madera. Sin embargo, algunos materiales artificiales como el poliestireno y el polietileno no se adhieren tan bien a los adhesivos de uso general. Cuando se exponen a la humedad o a las altas temperaturas, la mayoría de los adhesivos polivalentes ceden rápidamente; por ello, es aconsejable usarlos solo en interiores.

Utilizar cola de montaje en lugar de taladrar

El adhesivo de montaje, por ejemplo, es uno de los muchos pegamentos disponibles hoy en día que consiguen una gran fuerza adhesiva incluso en superficies lisas. Perforar la pared, por ejemplo para un toallero en el baño, ya no es necesario con este adhesivo.

Puede emplear el adhesivo de montaje para fijar diversos materiales, como metal, cerámica, ladrillo, aluminio y madera. Deje secar el adhesivo durante doce horas antes de cargar la junta. Basta con usar agua para eliminar el exceso de adhesivo. El fuerte adhesivo también puede utilizarse como sellador. Este adhesivo también es adecuado para su utilización en interiores.

Adhesivos para aplicaciones y reparaciones especiales

Existen adhesivos especiales para diversos materiales, como metal, PVC, poliestireno, plásticos blandos y tejidos. Estos adhesivos, en su mayoría líquidos, se han desarrollado para ser especialmente adecuados para pegar materiales específicos. Los adhesivos para modelismo también pertenecen a esta categoría. Para trabajos más pequeños o reparaciones en determinados materiales y objetos, como tiendas de campaña o botes inflables, ofrecemos adhesivos especiales.

También existen adhesivos de reparación que emplean tecnologías avanzadas. Por ejemplo, puedes comprar barras de pegamento cuyo adhesivo se endurece bajo la luz LED o UV y une materiales como la madera, la cerámica y la piedra. También son ventajosos los compuestos de amasado que se adaptan al contorno del objeto a remendar y luego se endurecen.

SuperGlue

Reacciona rápida y fuertemente con la sustancia elegida, a menudo en segundos. El superpegamento se adhiere muy bien al metal, el vidrio y la cerámica. No en vano, a menudo se recurre a ella para salvar el día cuando se ha caído una taza de café al suelo. Aparte, solo puede unir zonas limitadas debido a su naturaleza química.

Al trabajar con este pegamento de secado rápido, no es raro que los dedos se peguen. No te preocupes si te ocurre esto, el superpegamento no suele ser perjudicial para la piel. Un poco de agua tibia con jabón eliminará este pegamento fácilmente.

Adhesivo 360 Smartflex

Este es el mejor adhesivo multiuso para formatos grandes, es un adhesivo multiusos, creado con la finalidad de ser empleado en piezas extragrandes, sea de alta, media, baja o absorción de humedad nula, para prácticamente cualquier tipo de superficies. Es recomendando para aquellos trabajos en donde sea necesario pegar paneles de porcelana con tamaño de 1,5 x 3 cm.

Una de sus ventajas es que es de fácil aplicación, además de otorgar soporte para piezas que sean muy pesadas, lo que garantiza la instalación de piezas de difícil deslizamiento. Adicionalmente, tiene la ventaja de rendir un 30 % que los adhesivos tradicionales.