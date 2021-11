Uno de los animales más curiosos del mundo es la araña violinista, la cual es famosa por su mancha con forma de violín. A pesar de que es un animal con un tamaño muy pequeño, una de sus picaduras puede llegar a ser mortal para los seres humanos. Si deseas conocer más sobre ella, acompáñanos a continuación, ya que estaremos analizando a profundidad algunas de sus características.

¿Cuál es la araña violinista?

También llamada reclusa chilena o araña de rincón, la araña violinista (Loxosceles laeta) es un tipo de araña araneomorfa, la cual pertenece a la familia Sicariidae. Generalmente se esconde en muchas grietas o rincones a los que no es posible acceder tan fácilmente. Es considerada por muchos como la araña más peligrosa que se encuentra en el género Loxosceles.

La mordedura de una de estas arañas puede presentar severas reacciones sistemáticas, y en muchos casos, puede llevar hasta la muerte. Esta araña se encuentra emparentada junto a la especie Sicarius, la cual también es considerada como peligrosa. La araña del violín es popular gracias a la marca que tiene en el cefalotórax (cabeza) que tiene forma de violín. Cuenta con 8 patas y suele ser de color gris o café.

Puede llegar a medir hasta 20 milímetros y cambia de color dependiendo del sitio en el que viva. También tiene la capacidad de ocultarse para ocultarse de los depredadores. Además, una de sus características principales es el hecho de que a diferencia de otros arácnidos, solamente tiene 6 ojos.

Distribución y hábitat

Su hábitat natural son los sitios que cuentan con un clima seco y cálido, como algunos países Sudamericanos, donde la especie se origina. La Loxosceles laeta es una especie nativa y muy común en Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay y la zona sur de Brasil. También ha logrado expandir su distribución en países de América del Norte y algunos de América Centra

Ahora bien, en los países al norte del continente no suele prosperar naturalmente. Se han registrado algunas infestaciones de arañas violinistas en el área de Los Ángeles, Florida, Cambridge y Vancouver (Canadá).

Descripción de la araña violinista

En algunos casos, es posible encontrar ciertos ejemplares que miden desde 8 hasta 30 mm con las patas extendidas. A pesar de que tiene muchas marcas en la zona dorsal del tórax y una línea negra que le da su forma característica, hay algunos especímenes cuyo dibujo de violín no es visible. En estos casos, es necesario hacer una revisión de los ojos para identificar al ejemplar.

Este tipo de arañas cuenta con un par de ojos mediano frontal más grande, junto a dos pares laterales muy pequeños, de manera que goza de una visión de 300º. La contextura de esta especie es muy gruesa y suelen ser pilosos. Además de los colores comunes, también se pueden encontrar algunas arañas de color rojizo-verdoso, ceniza-verdoso y ceniza-pardo.

Las arañas hembras suelen ser mucho más grandes y con un opistosoma mucho más relevante que el de los machos. Por ello, la hembra es considerada más peligrosa que el macho. Sus quelíceros se encuentran en la zona inferior del prosoma. Estas culminan con un tipo de agujas delgadas de color negro. Sus reflejos son muy rápidos y puede correr velozmente para tratar de refugiarse, siendo capaz de entrar en rejillas de no más de 5 mm y saltar hasta 10 cm de alto.

Comportamiento de las arañas del violín

Esta araña es nocturna principalmente, pero las actividades que hace se incrementan durante las noches de verano que son más calurosas y cuando hay luna. Suele asustarse con mucha facilidad. A pesar de que su actividad no cesa durante todo el año, la vitalidad de su sistema empieza a disminuirse ante la llegada de las épocas frías.

Los lugares preferidos durante el día de esta especie son los rincones oscuros donde es posible salir a cazar. Generalmente se esconden en sitios llenos de polvo o que se encuentran poco aseados; por ejemplo, suelen estar debajo de los tanques de gas, detrás de los cuadros, librerías, cornisas y los armarios llenos de ropa. Igualmente, podemos detectar su presencia cuando hay exoesqueletos, los cuales son el resultado que dejan atrás por la muda de la araña.

Cada individuo es capaz de dejar atrás tres mudas antes de llegar a ser adulto. Su telaraña también es identificable, puesto que tiene un diseño muy disparejo, y casi siempre se ubica en sitios con forma de ángulo recto, como las esquinas. Al detectar un individuo, se puede tener la seguridad de que hay otro individuo en su área, la cual comprende unos 60 m2.

¿Qué hacer en caso de una picadura de esta araña?

Una araña violinista puede llegar a ser hasta 15 veces mucho más ponzoñosa que una cobra. Este arácnido es mucho más tóxico que ciertas serpientes peligrosas conocidas y 10 veces más que el ácido sulfúrico. Logra causar la muerte celular automáticamente después de entrar en contacto con el tejido de sus víctimas. A pesar de todo, solamente ataca en caso de que se sienta amenazada.

Es muy fácil que un humano se tope con una de estas arañas por error cuando se encuentra en uno de sus escondites. Los efectos del veneno pueden conllevar enrojecimiento, picazón e inflamación. Además, es probable que se presenten escalofríos, náuseas y hasta fiebre, junto con una sensación de malestar.

Pasos a llevar a cabo

En caso de sufrir una picadura, lo primero que hay que hacer es mantener la calma y acudir al médico. En cuanto a primeros auxilios, hay que seguir los siguientes pasos:

Colocar una bolsa de hielo en el área de la picadura a fin de disminuir la velocidad de reacción del veneno. Dejar que el paciente se encuentre en estado de reposo, en una posición cómoda y donde se eviten movimientos innecesarios. Llevar un control de la temperatura corporal. Realizar la aplicación de un vendaje compresivo con hielo, de vez en cuando, debe soltarse un poco. En caso de que haya un edema en la zona afectada o esta se haya hinchado, hay que elevarlo. También es esencial que se mantenga limpia la herida sin rascarla o tocarla, ya que esto puede evitar que la infección se complique. No se deben usar desinfectantes o antisépticos para colorear la zona. Si se puede, es recomendable capturar al arácnido o los restos del mismo para poder identificarlo. Hay que llevar a la persona a un centro donde existan dosis del suero anti-loxosceles antes de que pasen 4 horas tras la mordida.

¿Cómo actúa el veneno de la araña violinista?

Este veneno es sumamente mortal debido a que depende de la relación inóculo-masa que se encuentra en el individuo. La acción del veneno es principalmente necrótica y proteolítica. Las poderosas enzimas proteolíticas se encargan de destruir todo aquello que posea proteínas. El principal componente tóxico del veneno es la esfingomielinasa D, la cual convive con las membranas celulares. Al mismo tiempo, genera una resistencia inmunitaria durante las primeras 24-48 horas tras haber sufrido la mordedura.

La picadura evoluciona a una úlcera necrótica o edematosa que se logra definir el primer día del cuadro y tiene pocas consecuencias en el organismo. Tras haber transcurrido 4-8 horas, el área de la mordedura se empieza a sentir dolorosa y posee prurito. Aunque cabe la posibilidad de que la lesión desaparezca a los 2 o 3 días, también puede evolucionar a un estado más grave. Por ejemplo es muy posible desarrollar celulitis, linfangitis, entre otros.

Toda esta situación empieza a complicarse cuando ocurre el shock anafiláctico, que tiene un 32% de mortalidad. Algunas veces, suele presentar anemia hemolítica, leucocitosis, variabilidad en las plaquetas, y hasta cabe la posibilidad de una necrosis tubular aguda. Esta etapa implica una serie de riesgos vitales. Hay que destacar que la transmisión del veneno no genera ninguna clase de inmunidad para el futuro.

La importancia médica

Como hemos dicho anteriormente, esta araña no es una especie que sea agresiva. Solamente muerde en caso de que se encuentre apretada contra la piel humana, como cuando nos colocamos una prenda de vestir. Hay algunos mordiscos menores, los cuales no provocan ninguna clase de necrosis. Sin embargo, pueden llegar a generar lesiones dermonecróticas graves.

Aunque puede que al principio no haya ningún dolor por causa de la picadura, si no es médicamente tratada, la herida puede llegar a crecer hasta 25 centímetros. Los mordiscos pueden tardar hasta siete horas para empezar a causar daño visible y sus efectos más graves se pueden dar antes de que se empiecen a notar.

No cabe duda de que la araña violinista es un animal completamente singular. Sin embargo, puede llegar a ser muy peligroso si no se tiene cuidado. La mejor prevención para evitar su presencia es el aseo constante y profundo en las áreas que no forman parte de la rutina de aseo. De esta manera, podemos salvaguardar la vida y evitar posibles afecciones a futuro.

