Cuando se solicita un préstamo generalmente piden un aval, de tal manera que quede como garantía en caso de incumplimiento del pago. Pero, ¿Es posible conseguir un préstamo sin aval? Justamente, en el artículo de hoy estaremos enfocándonos en esta situación, dando una explicación sobre ese tipo de préstamos y algunos consejos que serán de mucha utilidad.

Préstamos sin avales ¿Qué es?

Los préstamos sin avales son créditos que no necesitan de algún tipo de garantía, este tipo de préstamos lo obtienen las personas que tienen un buen perfil bancario. En pocas palabras, puedes poner una propiedad como aval y en caso de que no cumplas con el pago del mismo, pierdes la propiedad que puede ser un carro, casa, entre otros. Por ello, lo ideal es tomar créditos que no necesiten aval.

No obstante, no todas las personas cumplen con el perfil necesario para acceder. Incluso, en ocasiones es más sencillo obtener un préstamo personal que el de una hipoteca. Para que no continúes pasando por esa dificultad, en el siguiente apartado te nombraré cuál es perfil idóneo para solicitarlo.

¿Qué requisitos debes cumplir?

En todas las entidades financieras existen requisitos necesarios para optar por un préstamo sin aval. A continuación te nombraré los requerimientos más comunes entre todas las entidades, sobre todo aquellos que lo otorgan en los mejores sitios de internet.

Tener la edad necesaria para hacer la solicitud: en casa compañía se solicita una edad estipulada para ser prestamista, generalmente es de 25 años en adelante.

Titularidad en una cuenta de banco: es necesario tener una cuenta de banco para poder recibir el dinero.

Poseer ingresos mensuales de manera regular: obligatoriamente, debes demostrar tener ingresos suficientes que indiquen que devolverás el dinero. No es necesario que sean de una nómina, simplemente deben ser regulares.

Estar residenciado en México: es uno de los requisitos más conocidos, y por supuesto, también es obligatorio enseñar el documento de identidad o pasaporte en caso de ser extranjero.

Préstamos sin avales en línea

A través de internet podrás ubicar una gran cantidad de opciones disponibles. Cada una tiene sus propias características que las distinguen de las demás, pero operan de la misma manera y una de las más conocidas es Money24. Un punto importante acerca de los préstamos sin avales en línea es que son las que ofrecen las mejores opciones.

Una de las ventajas que nos ofrece la tecnología en la actualidad es que permite buscar información de cualquier tipo, y las entidades financieras online no son la excepción. Si buscan en la red podrás encontrar toda la información que necesitas antes de tomar alguna decisión. Debes estar completamente seguro de que la opción que elijas es la mejor para ti y por supuesto, vas a cumplir sin ningún problema con los plazos indicados.

Algunos consejos antes de hacer la solicitud

En esta oportunidad te daré algunos consejos para pedirlos en caso de que estés pensando en efectuar la solicitud, de tal manera que te ayude a analizar todos los ángulos posibles antes de que tomes la decisión.

Debes estar seguro de que esta opción es la mejor para ti y para ello, debes leer detenidamente el contrato. Es necesario que compruebes que el importe solicitado es realmente lo que necesitas y que no estás generando una deuda imposible de pagar.

Compara el TAE, los gatos y comisiones para que puedas seleccionar la mejor opción.

Visualiza la opción de los demás usuarios. No pierdes nada analizando lo que opinan los demás usuarios.

Observa el tiempo de amortización del préstamo. Este paso es relevante porque puedes evitar problemas con la devolución del pago. Por lo tanto, debes estar atento al tiempo que indica el contrato y elegir el que más se ajuste a tus necesidades.