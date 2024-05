Para comenzar a usar las palabras clave esenciales , necesitas comprender cómo funcionan y cuáles son las que están disponibles para ti. Algunas de las más comunes incluyen «Find», que te permite buscar y resaltar términos específicos en tu documento, y «Replace», que te permite remplazar un término específico con otro. Si te preguntas qué otras palabras clave existen, Word tiene una lista completa de ellas en su Ayuda en línea. No todas son obvias, por lo que explorar esta lista puede revelar algunas funcionalidades que no sabías que existían.

