Finalmente, debes tener en cuenta qué tan compatibles son las uñas postizas con tu estilo de vida. Si eres una persona muy activa, que hace mucho ejercicio o tiene un trabajo que requiere el uso constante de las manos, las uñas postizas podrían no ser la mejor opción . No solo pueden ser una molestia, sino que también pueden llegar a dañarse con el uso constante, reduciendo su vida útil.

El primer factor que debes considerar es la salud de tus uñas naturales. Si tus uñas suelen ser frágiles, quebradizas o están dañadas, esto podría hacer que las uñas postizas no se adhieran correctamente, lo que podría causar más daño. Recuerda que las uñas postizas requieren un compromiso de cuidado y mantenimiento constante, por lo que si tu estado de salud actual no te lo permite, es mejor reconsiderarlo.

