Por último, no se puede hablar de actividades en Carolina del Norte sin destacar sus famosas playas. La Costa de Carolina del Norte es el hogar de una serie de espectaculares playas, dunas de arenas y majestuosos faros. Outer Banks es una cadena de islas barrier que forman una extensa línea de hermosas playas. Cape Hatteras y Cape Lookout, ambos con sus imponentes faros, son dos gigantes durmientes que no puedes dejar de visitar.

