Un paseo nocturno por el centro de Philadelphia te sumerge en un escenario de luces surrealistas que reflejan la energía de la ciudad. Las luces de sus edificios, puentes y monumentos no solo acentúan su belleza arquitectónica sino que también crean un ambiente mágico. Los rascacielos, como el famoso Comcast Center y el One Liberty Plaza , brillan con un resplandor que se puede admirar desde kilómetros de distancia.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy