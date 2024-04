Finalmente, pero no menos importante, debes visitar el End of the Oregon Trail Interpretive Center . Este centro interpretativo brinda una visión en profundidad del viaje de los pioneros que se desplazaron hacia el oeste. Los visitantes pueden aprender sobre los desafíos que enfrentaron los primeros colonos y admirar una serie de artefactos históricos bien conservados.

End of the Oregon Trail Interpretive Center

End of the Oregon Trail Interpretive Center

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy