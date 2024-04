Es posible que no puedas ver todas las atracciones de la Isla Roosevelt en un solo viaje, así que planifica tus días de acuerdo a lo que más te interesa. La isla tiene una gran variedad de atracciones naturales y culturales. Por lo tanto, investiga un poco y arma tu itinerario antes de llegar. Si te gusta la historia, no puedes perderte el Museo Roosevelt. Si eres un amante de la naturaleza, deberías considerar un tour de avistamiento de ballenas.

Para los amantes de la historia, Octagon es una visita obligada. Una vez parte del New York City Lunatic Asylum, este edificio icónico restaurado ahora sirve como un complejo de apartamentos de lujo y se destaca como un ejemplo de arquitectura histórica preservada. No te pierdas la oportunidad de admirar su distintiva arquitectura octagonal y su rica historia.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy