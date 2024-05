Italia es un país con infinidades de lugares que visitar, sin embargo, es clave realizar una planificación efectiva de tu itinerario para disfrutar cada ciudad y monumento con tiempo suficiente. Recuerda que no siempre es posible abarcar todo en un solo viaje, así que escoge tus destinos con cuidado y asegúrate de tener algo de tiempo libre para una exploración no planificada.

La cocina italiana es mucho más que pizza y pasta. Cada región tiene especialidades únicas que no querrás perderte. Irrumpe en la rutina y prueba los platos locales. No olvides degustar el famoso gelato, una de las delicias más populares del país.

