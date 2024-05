Además de su rica gastronomía, Guadalajara es famosa por sus eventos culturales. El Mariachi es una representación emblemática de la música folclórica mexicana y ha sido reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El Festival Internacional de Mariachi en Guadalajara es un evento que no te puedes perder. No menos importante es la Feria Internacional del Libro , uno de los más grandes eventos literarios en el mundo hispano.

