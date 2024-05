Al visitar Portland, es esencial que comiences tu aventura conociendo algunas de las atracciones más recomendadas por los lugareños y turistas. El International Rose Test Garden es un lugar excepcional para comenzar tu día. Con más de 10,000 rosas de diferentes variedades, es el lugar perfecto para un tranquilo paseo matutino. No te olvides de hacer una parada en el Powell’s City of Books , conocida como la librería más grande del mundo, donde puedes perder horas explorando los interminables estantes de libros.

