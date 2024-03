Finalmente, no se puede pasar por alto la comida rápida y de la calle que Miami tiene para ofrecer. El Rey de las Fritas es un lugar popular para probar la «frita», la versión cubana de la hamburguesa, mientras que Coyo Taco en Wynwood ofrece deliciosos tacos artesanales que los locales no pueden resistir.

Wynwood Walls es un lugar que no puedes pasar por alto. Famoso por sus vibrantes murales de grafiti, este vibrante distrito de arte al aire libre es una joya para los amantes del arte y la cultura. Luego, visita Little Havana , un pedazo de la cultura cubana en el corazón de la ciudad, y disfruta de un auténtico café cubano mientras te sumerges en la vibrante música y tradición del lugar.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy