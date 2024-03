En el aspecto culinario, festivales como el Austin Food & Wine Festival y el Austin Craft Beer Festival atraen multitudes con la promesa de sabores deliciosos y cervezas artesanales. No solo ofrecen una oportunidad para degustar algunas de las mejores ofertas de la ciudad, sino que también permiten a los visitantes sumergirse en la rica cultura culinaria de Austin. Los amantes de la comida definitivamente no querrán perderse estos eventos locales .

Austin se autodenomina la «Capital Mundial de la Música en Vivo» y por una buena razón. Desde numerosos locales de música en vivo, hasta festivales anuales como South by Southwest y Austin City Limits , la ciudad vibra con sonidos que abarcan una amplia gamut de géneros musicales. Si eres fanático de la música, un viaje a Austin simplemente no estaría completo sin empaparte de su próspera escena musical.

Austin ofrece una variedad de actividades al aire libre que no puedes dejar pasar. Puedes comenzar tu día disfrutando de una caminata por el Zilker Metropolitan Park , seguido de un refrescante chapuzón en Barton Springs Pool , una piscina natural alimentada por manantiales. Si eres un aficionado de los deportes acuáticos, no dudes en hacer una parada en Lady Bird Lake para un poco de remar o kayak.

