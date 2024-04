Para los amantes de la comida salada, Jijona ofrece una gran variedad de platos como el álbore , un tipo de sopas de ajo y las pericana , hecha de pimientos secos y bacalao. Por último, no puedes dejar Jijona sin probar el auténtico helado de turrón , una maravilla para el paladar que no puedes dejar de lado en tu visita.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy