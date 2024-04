Nueva Orleans no se limita solo al jazz y al blues. La ciudad reconoce y celebra su herencia diversa a través de un desfile interminable de festivales de música en vivo. Desde festivales de zydeco y R&B hasta funky y hip hop, no hay género que no se celebre en esta fiebre de la música. Festivales como el Voodoo Music + Arts Experience y el Bayou Country Superfest son solo algunos de los puntos culminantes del calendario musical.

