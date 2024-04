La atracción Soarin’ Around the World proporciona una experiencia de vuelo emocionante sobre icónicos paisajes alrededor del mundo. Famosa por sus efectos de movimiento y proyecciones impresionantes en pantalla IMAX, es sin duda una de las atracciones más buscadas en Epcot.

