La cocina de mariscos de Gainesville es incomparable, con restaurantes como The Shuck convirtiéndose en una especie de santuario marino. Allí, los camarones, ostras y cangrejos son servidos en una miríada de formas, y siempre están increíblemente frescos. Mientras tanto, la barbacoa es otro atractivo culinario, con lugares como Adam’s Rib Co. que sirve platos ahumados a la perfección.

Una visita a Gainesville no estaría completa sin explorar lo que La Universidad de Florida tiene para ofrecer. Más allá de sus reconocidos programas académicos, esta institución posee diversos atractivos, entre ellos, el «Butterfly Rainforest» (Bosque Tropical de Mariposas) y el «Florida Museum of Natural History» (Museo de Historia Natural de Florida).

