Rodeado de leyendas y misterios, la magia de Enchanted Rock reside no solo en sus paisajes impresionantes, sino también en su rica historia y cultura. Los nativos americanos consideraban esta formación un lugar sagrado, y es fácil ver por qué. A medida que subes por sus pronunciadas laderas, no puedes evitar sentir una sensación de asombro y admiración por la belleza natural que te rodea.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy