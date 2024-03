El Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) también proporciona ayuda a las personas víctimas de estafas financieras. Este organismo federal ofrece no solo recursos de educación al consumidor, sino también la capacidad de presentar una queja directamente con ellos.

Otro indicador evidente de estafa es la aparición de cargos no autorizados en tus tarjetas de crédito o cuentas bancarias. Si observas transacciones que no recuerdas haber realizado, es posible que alguien haya obtenido acceso ilegal a tus cuentas financieras.

