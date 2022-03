A menudo nos enfrentamos a diversas situaciones que implican disputas sobre leyes, normas y reglamentos, es por eso que en muchos casos solemos necesitar asesoramiento jurídico.

Por lo tanto, es importante buscar un buen asesoramiento jurídico en una amplia gama de áreas legales para obtener un buen servicio profesional, actualizado y que atienda a nuestras necesidades al 100%

Es muy importante contar con un equipo de profesionales especializados en un área concreta del derecho y dispuestos a utilizar sus conocimientos para resolver los litigios, un equipo de profesionales que se atenga a las normas éticas adecuadas y mantenga actualizados sus conocimientos sobre cuestiones jurídicas.

Gracias a SAE&CIA nos pudimos asesorar un poco más sobre el funcionamiento de una Asesoría Jurídica y hoy te explicaremos en detalles qué es y cómo funciona.

¿Qué es una Asesoría Jurídica?

Muchas personas piensan que este tema es muy difícil de entender, y es que el campo del derecho es muy extenso y complejo al igual que la norma que lo regula, pero el concepto es muy fácil de comprender.

Para los que no lo sepan, una Asesoría Jurídica es una empresa que se ocupa de problemas complejos en un área específica del derecho, tan sencillo como eso.

¿Qué servicios brinda una Asesoría Jurídica?

El ámbito del derecho es muy amplio, ya que afecta a todos los ámbitos de las relaciones humanas, tanto personales como comerciales.

Para ofrecer servicios jurídicos eficaces, cabe destacar que la empresa debe tener una amplia experiencia en la tramitación de casos en todas las áreas del derecho.

Los siguientes apartados nos muestran los principales servicios en los que se suele prestar asesoramiento jurídico.

Fiscal

Administrativo

Financiero

Aduanero

Corporativo

Planeación patrimonial

Prevención del lavado de dinero

Traducción certificada

¿Qué debe garantizarnos una Asesoría Jurídica?

Una buena Asesoría Jurídica debe estar integrada por profesionales expertos en el área que cuenten con una amplia experiencia y conocimientos necesarios para hacer frente a cualquier situación jurídica.

Además, su principal objetivo debe ser proporcionar un asesoramiento empresarial preciso y una autoformación continua.

También es importante que dispongan de las herramientas necesarias para prestar un servicio de alta calidad a particulares, autónomos y empresas. Por eso es importante estar al tanto de las últimas tecnologías y poder asesorar a las empresas en una amplia gama de cuestiones técnicas.

El uso de estas tecnologías garantiza el contacto personal y directo entre el consultor y el cliente, y la elección de la consulta virtual es especialmente importante.

¿Cuándo necesitaremos asesoramiento Jurídico?

Hay muchas situaciones en nuestra vida personal y actividades empresariales en las que no nos damos cuenta de que necesitamos un asesoramiento jurídico proactivo.Incluso situaciones aparentemente sencillas pueden acabar convirtiéndose en problemas graves si no se abordan o no se prevén las consecuencias.

La contratación de un abogado permite abordar una amplia gama de casos que implican la aplicación de normas y leyes relevantes en todos los ámbitos. También te ayudará a evitar errores y una defensa inadecuada de los derechos y contratos.

Un buen abogado también puede proteger los intereses de sus clientes y formalizar compromisos, como crear una empresa.

Si sospechas que necesitas la ayuda de un profesional, contáctate con uno y pregúntale si es necesario un asesoramiento jurídico, ya que cada caso es personal y requiere de una investigación previa detallada.

¿Cómo elegir un asesor jurídico eficaz?

La elección de un buen asesor jurídico puede parecer sencilla. Sin embargo, a la hora de elegir un profesional que se encargue de un posible litigio, hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes para no cometer errores.

A menudo se asume que es mejor elegir al abogado más experimentado o al que paga los honorarios más altos. Sin embargo, la fama y los altos honorarios no son factores decisivos para el éxito o el fracaso de un litigio. De hecho, no son la clave del éxito.

Es importante elegir un abogado especializado en la situación, el asunto o el ámbito al que se refiere el litigio.