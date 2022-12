El mundial de Futbol de Qatar 20222 no ha dejado de ser noticia en los últimos días, ya que se está disputando desde el 20 de noviembre y no ha parado de revelar sorpresas, no solo en los juegos de las mejores selecciones de futbol del mundo, sino de los acontecimientos que suceden fuera de la cancha y en las tribunas.

Claramente, las normas en Qatar son muy estrictas, cosa que ha llamado mucho la atención de los asistentes al evento, debido a que deben de seguir y regirse a ciertas reglas estrictas de comportamiento y de vestimenta para evitar ser sancionados por el estado.

Pero, todo esto parece importarle poco a la modelo Ivana Knoll, quien se ha vuelto viral en los últimos días por aparecer con prendas de vestir diminutas ante el público de la selección de futbol de Croacia.

Una bella morena

La imagen de la joven se viralizó en redes sociales en el ultimo partido de Croacia vs Japón, disputado en el estadio de Khalifa. Aunque la bella mujer ya había asistido anteriormente a las tribunas con prendas ajustadas, escotes reveladores y estampas con los colores de su país. Lo que significa que es vestimenta que no se ajusta en nada al código de vestimenta de Qatar.

Ivana Kholl, la más fotografiada del mundial

La joven es una modelo croata de 30 años de edad, reconocida por ganar el certamen de Miss Croacia hace algunos años.

Lo cierto de todo, es que antes del mundial Ivana no era tan reconocida y famosa a nivel mundial, sino solamente destacaba en su país. Pero desde la competencia de futbol la influencer se ha catapultado en lo alto acaparando las miradas y cámaras de todos los asistentes de los partidos a los cuales asiste.

Por su forma de vestir muchas personas en el mundo se preguntaron si podría ser denunciada al romper el código de vestimenta de ese país, pero la modelo se ha defendido diciendo que consultó si ella podía usar dicha ropa antes de presentarse a los partidos. Ella expresó que los lugareños le confirmaron que podía usar lo que quisiera, por lo que jamás tuvo miedo de ser arrestada, además ella no va a lastimar a nadie usando un bikini.

¿Qué han opinado los qataríes?

El empresario qatarí Mohammen Hassand refutó la versión de la modelo, y dijo que seguramente todos la miraban y fotografiaban para denunciarla, y no por sentirse atraídos a su físico. El empresario asegura que no les gusta su forma de vestir, pues es una forma inadecuada para su cultura.

