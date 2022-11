Una de las mejores estrategias de adquisición son las compras a meses sin interés. Se trata de un medio para adquirir un producto con un alto precio de forma inmediata, pero saldar la deuda en varios meses sin tener que lidiar con un valor adicional. Este tipo de compras pueden ser realizadas en cualquier tienda que esté ofreciendo la promoción en un momento determinado.

Compra de artículos a meses sin interés

Comprar a meses sin intereses no tiene un mecanismo complicado, más bien todo es cuestión de comprender cómo funciona y en base a ello determinar si se trata de una opción conveniente para ti. En caso de que quieras adquirir un producto pero tiene un alto costo y en ese momento no cuentas con ese monto, podrías optar por hacer una compra a meses sin interés.

Sin embargo, previo a la toma de decisión, debes evaluar si tus finanzas personales te permiten hacer el pago de la deuda total en varios meses, pues el dinero deberías devolverlo en los plazos que te establecerá el banco posteriormente. La cantidad de meses en la que puedes pagar quedará a tu elección propia. Será el banco el que establezca las opciones y tu eliges.

Una vez que hayas pactado cómo devolverás el dinero según tus posibilidades económicas, la misma entidad financiera de la tarjeta de crédito que uses, asumirá la deuda total y pagará de manera inmediata al negocio donde hayas comprado. Luego, todos los meses tú tendrás que ir abonando un monto específico a fin de saldar a futuro la deuda completa sin ningún tipo de interés.

Por qué es una buena opción

Las compras a meses sin interés sirve de mucha ayuda, pues te da la oportunidad de adquirir un bien siempre y cuando devuelvas el dinero en las fechas que te han sido asignadas. ¿Qué pasaría si no respetarás las fecha de tus mensualidades? No solo tendrías que devolver el dinero total, sino que además, tendrías que asumir el porcentaje de interés que se acumuló.

Comprar de esta manera es una gran ventaja siempre y cuando seas responsable y cumplas con todos los pagos. Por otro lado, debes considerar un hecho, una vez que hayas llegado a un pacto con la entidad financiera, no podrás hacer ninguna modificación, por eso, te recomendamos que consideres bien la decisión que vas a tomar, y apégate a lo que se haya establecido.

Mecánica de las compras a meses sin interés

¿Cómo comprar artículos a meses sin interés en México? Lo puedes lograr de la siguiente manera:

Consigues una tienda o negocio que esté ofreciendo este tipo de compras.

Luego debes buscar y elegir entre los productos que entran en promoción a través de tu tarjeta.

En base al tipo de promoción que haya, la tienda te consultará el número de meses que deseas pagar.

Una vez finalizado el proceso, el monto total del producto será cargado a tu tarjeta y quedarás pagando la mensualidad.

Recomendaciones para comprar a meses sin intereses

Antes de decidir por la compra a meses sin interés, debes asegurarte que el producto que has elegido funciona correctamente y que su vida útil es extensa. Obviamente es poco práctico comprar un equipo que durará unos cuantos meses pero que aún así, tengas que seguir pagándolo. Procura ser organizado, no intentes excederte de las compras a meses sin interés.

Si no se toman ciertas medidas, el nivel de gasto que tendrás cada mes sería enorme, lo cual te expondría a retrasos de pago, o a no poder contar con cierta cantidad de dinero para otras cosas más importantes. Es posible que quizás en ciertos meses las prioridades cambian y te veas tentado a no pagar la cuota de ese mes, sin embargo, te sugerimos que no lo hagas, pues podrías terminar pagando una tasa elevada de intereses a largo plazo.