Si pagas impuestos, puedes encontrarse en una situación en la que necesites ponerse en contacto con IRS, pero te puede resultar bastante difícil hacerlo. Por lo tanto, no sabes si ponerte en contacto por teléfono, en persona o por escrito, sea para una consulta o por algún problema. Pero cuando no puede hablar con una persona por teléfono y no sabes qué hacer, las cosas pueden volverse rápidamente irritantes. Hoy conocerás como puedo comunicarme con un representante del IRS.

Debes seguir un proceso determinado para conectar finalmente con la atención al cliente o número del IRS en español cuando no puedas hablar con un representante del organismo. Aunque hay varios procedimientos involucrados, el sistema del IRS ahora te permite emplear esta estrategia.

El IRS puede actualizar el sistema con el tiempo. Como resultado, la forma en que puedes hablar con un agente directamente también puede cambiar. Esto es lo único que puede hacer ahora mismo para contactar con un representante del IRS en persona:

Llamar por teléfono al IRS. Se puede contactar al IRS español teléfono 1-800-829-1954. Recuerda que puedes contactar con el número de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes. El sistema automatizado te pedirá que selecciones tu idioma preferido. Selecciona «impuesto sobre la renta de personas» en la opción 2 después de seleccionar tu idioma. Para «formulario, historial fiscal o pago», elige la opción 1. Para cada pregunta adicional puedes pulsar el número 3. Para cualquier otra consulta, pulsa el 2. A continuación, tendrás que facilitar tu número de la Seguridad Social. Sin embargo, no empiece a introducirlo todavía. El número de la Seguridad Social será preguntado dos veces. En consecuencia, no respondas. Otro menú te pedirá que lo hagas. Elige la opción 2 para la consulta de impuestos individuales en el menú que aparece. Y finalmente, presiona la opción 4 para cada pregunta adicional. La tecnología finalmente te permitirá hablar con un representante del IRS directamente.

Para comenzar, ¿Por qué contactar con IRL? Al presentar tus impuestos por primera vez, ¿podrías llamarlos por teléfono y preguntarles sobre el reembolso de los impuestos? Efectivamente, de hecho, puedes ponerte en contacto con IRL para hacer cualquier consulta o resolver cualquier problema. Sin embargo, hay varias circunstancias en las que llamarles es inapropiado. Puedes ponerse en contacto con el IRS en:

Le ha llegado la notificación del IRL (en este caso, siempre debe llamar al número que ve en la notificación).

Está interesado en conocer el estado de una determinada acción del IRS.

Está a punto de perder un plazo que el IRS ha establecido, por lo que querría pedir una prórroga. Por ejemplo, podría necesitar responder a una carta específica o no puedes pagar a tiempo tu deuda tributaria pendiente.

Cualquiera de los trámites que tengan relación con el reembolso.

Debes verificar que el IRS recibió su pago.

Tienes preguntas sobre tu calendario de pagos al IRS.

A efectos fiscales, debe saber cuánto debe devolver.

Si necesitas ciertos documentos del IRS.

Se han hecho solicitudes de transcripción.

Estar insatisfecho con los impuestos o cualquier asunto relacionado con estos.

Si tiene alguna duda sobre la legislación fiscal.

Mejor momento para llamar al IRS

Es importante ponerse en contacto con el IRS en las horas adecuadas. De lunes a viernes, trabajan de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Llama dentro de este periodo de tiempo. Sin embargo, el momento ideal para llamar es a primera hora de la mañana, así que prepárate y comunícate en horas de la mañana.