El tratamiento de la infección por Entamoeba coli generalmente no es necesario dada su naturaleza no patogénica. Sin embargo, en casos donde ha generado molestias gastrointestinales, se recomienda una consulta médica para determinar la necesidad de terapia. En situaciones raras donde se requiere tratamiento, se pueden prescribir medicamentos antiparasitarios.

Entamoeba coli es un protozoo comensal del intestino grueso del ser humano. A diferencia de otras especies del mismo género, como Entamoeba histolytica, E. coli no es patógena. Esto significa que usualmente no causa enfermedades ni perjudica la salud del hospedador. Sin embargo, su presencia en el cuerpo puede ser un indicador de condiciones de higiene o sanidad que requieren mejorarse.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy