No pagar la cuenta del hospital también puede tener consecuencias en términos de acceso a servicios médicos futuros. Algunos hospitales o sistemas de salud pueden negar la atención no urgente hasta que la deuda previa sea saldada, poniendo en riesgo tu bienestar y salud a largo plazo.

Si te encuentras en una situación en la que no puedes pagar la cuenta del hospital en México, es crucial que no entres en pánico y consideres algunas opciones disponibles. En primer lugar, comunícate con el departamento de facturación del hospital para explicar tu situación financiera. Muchos hospitales ofrecen planes de pago a plazos que pueden ajustarse a tu capacidad económica.

