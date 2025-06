El avance tecnológico ha democratizado el acceso a la información, pero también ha generado nuevos retos. No todo lo que está en internet es confiable ni útil. Por eso, hoy más que nunca, se valora la formación especializada que no solo transmite conocimientos teóricos , sino que también enseña a analizar datos, entender tendencias y tomar decisiones estratégicas, tanto a nivel personal como profesional.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy