Por último, pero no menos importante, no olvides empacar de acuerdo con el clima y las actividades planeadas. Por ejemplo, si planeas esquiar, asegurate de tener la ropa y el equipo adecuados para hacerlo. De manera similar, si tienes la intención de participar en actividades al aire libre durante el verano, necesitarás llevar ropa ligera y cómoda junto con artículos esenciales como bloqueador solar y agua.

Si estás en busca de una experiencia culinaria verdaderamente única, no te pierdas The Ravenous Pig . Este innovador restaurante destaca por sus constantemente cambiantes platos de temporada, elaborados con elementos frescos y locales. Si te gusta la cerveza artesanal, te encantará su propia cervecería en el lugar, «The Ravenous Pig Brewing Co».

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy