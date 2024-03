Finalmente, el respeto a las reglas del parque es vital. No solo para la seguridad y el disfrute de los demás visitantes, sino para la preservación de la vida silvestre y el parque en sí. Recuerda: No alimentes a los animales, permanece en los senderos designados y lleva contigo todos tus desperdicios. Siguiendo estos consejos , seguramente tendrás una visita memorable a Yosemite.

